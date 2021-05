Messa in archivio la sua "seconda prima stagione" alla Juventus, Alvaro Morata è partito subito in vacanza insieme a sua moglie, la bellissima Alice Campello. La coppia si sta concedendo qualche giorno di total relax in location da sogno, in quel di Santorini. Sul profilo Instagram del centravanti spagnolo potete vedere diverse foto di questo soggiorno nella splendida isola greca insieme alla consorte. Per Morata sarà presto tempo di tornare al lavoro, dato che è stato convocato con la Spagna dal c.t. Luis Enrique per gli Europei che partiranno l'11 giugno.