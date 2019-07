Your browser does not support iframes.

Forse per quel contrasto fra gli acquisti super-milionari e un ambiente ben conosciuto invece da noi "comuni mortali", fatto sta che le immagini che ritraggono il presidente della Juve Andrea Angelli a in piedi sull’autobus che lo sta portando dal suo aereo (low cost) alla zona arrivi dell’aeroporto di Ibiza, hanno fatto presto il giro del web. E la fantasia degli utenti social si è scatenata. I più commentano: a forza di svenarsi per i vari Cristiano Ronaldo della situazione, il budget rimasto per le trasferte si è fortemente ridotto. Ma c’è anche chi si interroga (sempre con ironia) su quello sguardo apparentemente dimesso di Agnelli…