Stamattina alla Continassa, al J Medical, si sono svolte le visite mediche dei giocatori della Juventus rientrati dalle vacanze per unirsi al ritiro estivo agli ordini di mister Allegri. Tra questi l'attesissimo Ronaldo, ma anche Kulusevski, De Ligt, Ramsey, Rabiot e Bentancur (quest'ultimo tornerà ad allenarsi però venerdì).primissimo atto per poter da domani cominciare a lavorare per la prossima stagione!