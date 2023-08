Gli scatti del test di oggi contro l'Alessandria pic.twitter.com/ZAxkiqaabV — JuventusFC (@juventusfc) August 16, 2023

Si è conclusa per 5-0 nella mattinata di oggi l'amichevole contro l'Alessandria tra le porte chiuse dello Juventus Training Center della Continassa. Bianconeri che hanno vinto per 5-0, in campo si è rivisto anche Paul Pogba. Di seguito le immagini dell'amichevole.