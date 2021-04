1









I calciatori che scenderanno in campo, l'allenatore che li guiderà, la dirigenza che siederà allo Stadium e prenderà le decisioni gestionali. Sono molte le curiosità in vista del prossimo anno, soprattutto in questo periodo così turbolento all'interno del mondo Juventus. Ciò che da anni, però, incuriosisce gli appassionati in vista dell'inizio della nuova stagione è quale maglia indosseranno i propri beniamini. Oggi potrebbero essere arrivate le prime risposte: la pagina Instagram cleat_society, e il sito Footy Headlines hanno pubblicato le prime foto - e quindi non rendering digitali o ricostruzioni - di quella che dovrebbe essere la prima maglia della Juventus 2021-2022.

Nella gallery qui sotto puoi vedere la nuova maglia della Juventus e i dettagli dedicati ai 10 anni dello Stadium