Una domenica di relax, passata in casa, insieme ai cani e in totale relax. Così Paulo Dybala ricarica le pile, in vista di una nuova settimana di preparazione atletica. Da domani, infatti, la Joya tornerà ad allenarsi in gruppo - dopo l'affaticamento muscolare patito la settimana scorsa - con l'obiettivo di farsi trovare pronto per il trofeo Gamper.