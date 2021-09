Questo pomeriggio, poco dopo le 16, la Juventus è scesa in campo al Training Center della Continassa per preparare il big match di Champions League di domani contro il Chelsea. Tra le buone notizie, il rientro in gruppo di Rabiot, che ieri ha svolto lavoro personalizzato, e di Arthur, sulla via del recupero. Attraverso i propri canali, la Juventus ha condiviso le foto della sessione di allenamento pomeridiana.