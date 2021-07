La Juventus oggi si è radunata alla Continassa, o almeno i giocatori non impegnati con le rispettive nazionali in Europei e Copa America, per il "primo giorno di scuola" della nuova era Allegri. Qui inizia e qui si svolgerà il ritiro estivo dei bianconeri.Nei prossimi giorni arriveranno tutti gli altri elementi della rosa.