Al Mapei di Reggio Emilia Juventus e Napoli si giocano domani il primo trofeo della stagione, la Supercoppa Italiana. A dispetto dei responsi più recenti (Juve dominata dall'Inter, Napoli incontenibile con la Fiorentina) il pronostico degli analisti è bianconero, anche se le differenze in quota non sono molto ampie. Il segno «1» della Juventus si gioca a 2,45, la vittoria partenopea vale poco di più, 2,85, mentre il pareggio al 90', che porterebbe ai supplementari, è a 3,40. La storia delle finali tra le due squadre vede però dominare il Napoli. Nei tre precedenti in Supercoppa, gli azzurri hanno vinto nel 1990 (5-1 al San Paolo) e nel 2014 (6-5 a Doha dopo i calci di rigore), la Juve ha prevalso nel 2012 (4-2 ai supplementari, a Pechino). Due le sfide in Coppa, entrambe vinte dal Napoli all'Olimpico: il 20 maggio 2012 finì 2-0, lo scorso 17 giugno la festa azzurra arrivò dopo lo 0-0 ai supplementari e i successivi rigori. In totale, quindi, quattro finali vinte dal Napoli e una dalla Juventus. Dopo la magra contro l'Inter, Cristiano Ronaldo è chiamato al riscatto: è lui il bomber più probabile della sfida, la sua firma sul match è data a 2,00. Non lontano il compagno di linea Morata, a 2,75. Chiesa è la terza insidia bianconera, a 3,25. Quanto al Napoli, riscuotono più fiducia Lozano e Petagna (entrambi a 3,25) che Mertens e Insigne (a 3,50). Di chi sarà il primo assist della gara? Il candidato numero uno è Chiesa, a 5,75. Segue Ronaldo a 6,75. Insigne e Mertens si giocano a 8,00.