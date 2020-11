di Cristiano Corbo, inviato all'Allianz Stadium

Tutto bene quel che finisce bene. E tutto perfetto quel che finisce con un centravanti vero. La gara del ritorno di Paulo Dybala s'è fatta thriller, la trama è cambiata e si è evoluta, il lieto fine non è mai stato scontato. I protagonisti annunciati, poi, hanno cambiato volto e sono andati sul sicuro: non c'è più la firma frizzante dell'argentino, adesso è l'irruenza e la qualità di Alvaro Morata ad aver preso il posto nei covi di fiducia dei tifosi. E - pure se non lo dirà mai ad alta voce - anche in quello di Andrea Pirlo.



SERVE MORATA - Non era un esperimento: era una prova di fiducia, a cui va aggiunto quel pizzico di tentazione tattica. Oh, succede anche ai grandi: la Joya centravanti non funziona. Non trova la posizione, non punge con continuità, si gira su se stesso e non dà mai lo sguardo alla porta, quella che poi eliminerebbe tutti i fantasmi di una serata grigia e piena di rimorsi. Il primo: aver tenuto Morata fuori, anche se necessario, pure se contava dare un segno all'argentino. Ecco, il segno è arrivato ma si è immediatamente colorato della profondità dello spagnolo. Che ha attaccato a testa bassa e senza pensare alle conseguenze. Riempiendo l'area. Dando soluzioni. Giocando di sponda e d'intelligenza, senza per forza trovare una giocata infinitamente complicata. E con il focus giusto: far gol, portare agli ottavi questo gruppo.



E ADESSO? - La speranza di Dybala, quella di tornare protagonista almeno a stretto giro, si chiama tridente. Sebbene anche la gara di stasera abbia palesato come la Juve si serva d'equilibrio e di palle sugli esterni. Comunque, resta difficile immaginare un posto che non c'è, realizzare un piccolo capolavoro tattico per dare modo e possibilità a una stella di brillare. Ma proprio ora che il bandolo della matassa è venuto fuori come ago da un pagliaio, proprio ora che i giocatori si sono ritrovati anche tra le braccia della fortuna, ha davvero senso cambiare tutto per un fortissimo singolo? Le grosse decisioni arrivano da grossi dubbi. E i grossi dubbi fanno grossi pure i tecnici. In bocca al lupo, mister Pirlo.