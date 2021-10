Nodo centrocampo. Da anni la Juventus cerca di sistemare un reparto in difficoltà, tra esuberi, contratti pesanti e idee per il futuro. Dopo Manuel Locatelli, l’obiettivo della Signora è mettergli accanto un giocatore fisico e di sostanza, che in mediana possa fare un po’ tutto. L’identikit porta dritto a Aurelien. Per caratteristiche è quello che piace di più a Massimiliano Allegri, ma per tentare l’assalto già a gennaio serve un addio. Due strade: la prima è Aaron, che piace al Newcastle, la seconda, come scrive la Gazzetta, coinvolge Weston, considerato sacrificabile da Allegri. Finora il Monaco non ha mostrato interesse per il texano, che però piace in Premier: anche dalla sua cessione potrebbero arrivare soldi da reinvestire su Tchouameni.