Come racconta Gazzetta, la situazione Morata è nota: Alvaro è arrivato due estati fa con la formula del prestito biennale, per cui la Juventus ha già speso 20 milioni. In teoria ne servirebbero altri 35 per riscattarlo, perché questa è la cifra fissata dall’Atletico. Un investimento importante per un giocatore della sua età, che i bianconeri in questo momento considerano eccessivo. Per questo stanno cercando di rinegoziare il prezzo del 9 della Signora. La Juventus in sostanza vorrebbe un cospicuo sconto: è disposta ad arrivare a 15 (più eventuali bonus) oppure anche a rinegoziare la formula.