Niente Morata, né Alex Sandro e nemmeno Juan Cuadrado, che pure aveva saltato l'Udinese per squalifica. Che tegola, per Andrea Pirlo: perde il centravanti ed entrambi gli esterni. Sarà dunque una formazione d'emergenza, in mezzo agli "undici da mettere in campo". Ma chi sostituirà Juan Cuadrado? C'è Demiral, possibile scelta nella linea a tre sul centro-destra, con Danilo a sinistra; oppure c'è l'opzione Frabotta, con Danilo sulla destra e il giocatore romano sul lato opposto.