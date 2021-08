Cambi in vista. E cambi sostanziali. Potrebbe essere finalmente il turno di Federicotitolare, contro l'Empoli. Ma anche di Weston, che "deve restare, io lo considero un giocatore offensivo". Parole di, il quale - come racconta Gazzetta - potrebbe schierare l'americano nel tridente d'attacco, andando ad aggiungere ulteriore novità alla formazione bianconera che affronterà. Diversa, sì, rispetto a Udine.Sì, perché non sarà solo Weston la grande novità bianconera. Tornerà anchein regia. A centrocampo, per Gazzetta, il tecnico dovrebbe tenere fuori ancorae il favorito per il ruolo di regista, senza, è proprio il terzino brasiliano.è favorito sua sinistra, obiettivo tanti gol. "Mi aspetto di più sotto porta", ha ammonito Max. A partire da questa sera? Chissà.