Come racconta il Fatto Quotidiano, la situazione di casa Juventus era davvero allarmante. Il giornale spiega come il presidente Andreae buona parte del Cda abbiano rassegnato le dimissioni nella serata di lunedì di fatto per evitare l'arresto. Il quotidiano aggiunge che, in vista dell'approvazione del bilancio, date inoltre le premesse della Procura di Torino, i dirigenti erano stati chiamati a una scelta precisa: apportare modifiche sarebbe sembrata un'ammissione di colpa, non modificare nulla poteva apparire come una reiterazione del reato. Davanti a questo bivio, ecco le dimissioni di massa.