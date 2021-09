Pensate a una Juventus col 4-2-3-1, in cui Dybala fa il 10 puro dietro a Morata, e sulle ali si alternano i vari Chiesa, Kulusevski, Cuadrado e Kean. Sarebbe il modo migliore per sfruttare appieno il potenziale offensivo a disposizione di Massimiliano Allegri, no?

Tuttavia c'è un ostacolo non indifferente: il centrocampo. Come fa notare la Gazzetta dello Sport, infatti, le difficoltà del centrocampo con l'involuzione delle mezzali e il solo Locatelli a dare un'idea di sapere (generalmente) cosa fare, costringe per ora l'allenatore della Juve a tenere la formula del 4-4-2 "storto" (che ricorda vagamente quello "liquido" di Pirlo, finito non troppo bene). Finché non si troverà un'accoppiata in mediana che offra le giuste garanzie, si continuerà su questa soluzione tattica provvisoria.