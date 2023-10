C’è un dato che emerge nelle ultime ore e non è per nulla banale, anzi. Lo riporta il Corriere dello Sport questa mattina: “il giocatore cresciuto nella NextGen bianconera a”. Quindi, questo vuol dire che Nicolòha sì scommesso sul calcio, ma senza mai scommettere sulla. Anche questo un dato per nulla banale. A livello di significati ma anche e soprattutto di giustizia sportiva e squalifiche.La storiaccia ha inizio ilcon la porta che bussa a Piacenza e le forze dell’ordine che chiedono di parlare con Fagioli. Parte tutto da un’indagine della Procura di Torino su un giro di scommesse illegali e l’incontro tra un soggetto monitorato dai pm e il giocatore della Juve. Il primo sospetto è quello del tentativo di estorsione: niente di tutto ciò., prima alla Procura della Repubblica e poi a quella della Figc. Ammette di aver scommesso e di averlo fatto anche sul calcio, ma mai sulla Juve. Tutto ciò adesso è dimostrato e riscontrato anche dall’analisi dei dispositivi elettronici utilizzati per scommettere. Accetta, poi, di farsi curare: “Nicolò ne parla in famiglia, chiede consiglio agli specialisti della Juve e già in estate sceglie di affidarsi al professor Jarre, un luminare delle patologie da dipendenza che tuttora visita una volta a settimana, inserito in un progetto di Dipartimento Patologia delle dipendenze dell’ASL TO3. Le sue finanze ora vengono gestite da un amministratore e da mesi è in cammino per guarire dal disturbo patologico del gioco d’azzardo, anche se a breve dovrà fermarsi per una inevitabile squalifica”.Sono le battute finali, per quel che riguarda la giustizia sportiva, di questa brutta storia.