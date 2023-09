Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, l’ex giocatore della Juve, Paulo Dybala, ha parlato del suo rapporto con la città di Roma.‘Grazie per il sostegno. Mi avete fatto sentire subito come a casa e mi rende più facile rendere al meglio. Ci è mancato poco per festeggiare, ma per me è stato un anno incredibile. Sono sempre stato innamorato di Roma. Io e la mia famiglia stiamo bene qui, cerco di godermela il più possibile e spero di godermela ancora per un po’.