La stagione riparte e c'è poco tempo per conoscere i nuovi dettami tattici di Andrea Pirlo. Come scrive Tuttosport, il 24 agosto inizierà il raduno dei bianconeri alla Continassa, tra il 29 e il 30 agosto ci sarà la partenza dei giocatori per le nazionali e il rientro tra l'8 e il 9 settembre. Il 13 prevista un'amichevole, una settimana dopo (19/20 settembre) prima partita di Serie A. Il 1 ottobre sorteggi Champions ad Atene e il 20 o 21 ottobre la prima partita della fase a gironi di Champions League.