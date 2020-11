Una bella Juve, ma non è andato tutto liscio come l'olio. Nell'analisi de La Gazzetta dello Sport, infatti, emergono alcune criticità: "Ronaldo è tornato, «Ronaldo is back» come proclama lui stesso in terza persona, e la Juve s’è presa gol, successo, terzo posto, morale. Ma meglio non illudersi che ora tutto sia risolto - si legge nell'edizione odierna del quotidiano -. Ronaldo è tornato e non è cosa da poco, ma è la Juve che è cambiata. Nel secondo tempo. Quando CR7 ha preso il posto di un incomprensibile Dybala, consegnando a Pirlo un’identità tattica forse provvisoria ma indispensabile: una specie di 3-5-2, per quanto sia difficilmente classificabile l’ideologia del “maestro”, con due attaccanti centrali di movimento che hanno atterrato uno Spezia coraggioso ma incontentabile. Invece di accettare la superiorità bianconera, e riflettere sulla meraviglia che sarebbe stato un pari, ha infatti scelto di giocarsela “alla pari”, come faceva il Sassuolo di De Zerbi prima che il pragmatismo avesse la meglio (e comunque con ben altra qualità). E così è finita 4-1. Che è la distanza virtuale, non quella vista ieri. Perché a lungo la Juve ha girato vanamente attorno al gol. E perché non è riuscita ancora una volta a proteggere la sua porta".