La Juve è pronta ad accelerare per Nicolò Zaniolo. Dopo aver chiuso Paul Pogba e Angel Di Maria, i bianconeri puntano sul talento italiano: fissato un nuovo summit in settimana con il suo agente, Vigorelli, per trovare una quadra. La Juve cerca le giuste contropartite: Arthur, ma anche Rovella, Kean e altre idee.