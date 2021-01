Giornata di grande movimento in casa Juventus. Al JMedical non si sono presentati solo McKennie, Dybala e Chiesa per sottoporsi alle opportune verifiche a seguito degli infortuni riportati contro il Sassuolo, ma anche Nicolò Rovella, che ha sostenuto le visite mediche per il suo passaggio in bianconero. Ormai manca solo l’ufficialità. Il centrocampista si trasferisce per 10 milioni di euro che la Juve verserà al Genoa in bonus e resterà al Grifone in prestito, almeno per altri 6 mesi. Le contropartite tecniche saranno Manolo Portanova valutato 7 milioni di euro (anche lui ha sostenuto le visite mediche) e Elia Petrelli.