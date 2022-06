Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, sul campo è abituato a muoversi fra estremi: grandi prestazioni e fischi, con giudizi spesso condizionati dall'alto stipendio che gli garantisce la Juve. E qualche contraddizione la si trova anche nella sua situazione di mercato. Adrien Rabiot sta per entrare nell'ultimo anno di contratto, ma potrebbe comunque avere un mercato e garantire una certa plusvalenza alle casse del club: è uno dei giocatori su cui Massimiliano Allegri punta, soprattutto in un centrocampo non così ricco di certezze, ma è comunque cedibile. Per il francese, quindi, resta valido il solito concetto: se arriveranno offerte, il club le valuterà. In caso contrario giocherà, e anche tanto, come nell'ultima stagione.