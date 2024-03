Quella di oggi è una giornata importante per la Juve, che grazie alla vittoria del Barcellona sul Napoli può festeggiare la qualificazione al prossimo Mondiale per club. I bianconeri parteciperanno insieme all'Inter alla competizione che prenderà il via nell'estate del 2025. Pochi istanti fa è arrivato anche il messaggio del presidente della Fifa, Gianni Infantino, il quale ha pubblicato un video in cui si è congratulato con la squadra di Allegri.'Complimenti per essersi qualificati al nuovissimo Mondiale di club della Fifa del 2025 negli Stati Uniti d'America. Complimenti alla Juventus'.