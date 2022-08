Del resto, a volte bastano proprio poche parole, anche solo per avere una conferma: come riportato da Tuttosport,ha certificato i movimenti della Juventus, ancora alla ricerca di tre colpi e tutti fondamentali. "", ha raccontato il tecnico al termine dell'amichevole contro il Real Madrid. Segno che s'aspetta qualcosa. Ancora qualcosa.Intanto, altra conferma su Pogba: "Sarà visitato lunedì (oggi, ndr)" e poi prenderà una decisione. Su Vlahovic, nessuna preoccupazione: "Dusan si è mosso bene. E' normale che debba trovare una condizione migliore. Ha fatto 60’, con la partita di Tel Aviv sarà avanti in condizione". E Bremer? Parla così Max: "Si è inserito molto bene. Sono state 3 partite dove siamo andati migliorando: anche se abbiamo perso, abbiamo fatto una buona partita. Ma bisogna continuare a lavorare perché tra 15 giorni inizia la stagione".