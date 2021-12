Un enorme sospiro di sollievo. Non c'è lesione per Paulo, sottoposto questa mattina agli esami aldopo il problema muscolare alla coscia destra che lo aveva costretto a lasciare il campo a soli 11 minuti dall'inizio della partita di sabato tra. Arrivato intorno alle 11.00, l'argentino si è fermato all'interno del centro medico per circa mezz'ora, senza poi rilasciare dichiarazioni (per l'articolo completo CLICCA QUI ).Aggiornamenti ufficiali sulle sue condizioni sono dunque arrivati dal club bianconero, attraverso questa nota: "Gli esami cui è stato sottoposto oggi Paulo Dybala presso il J|Medical hanno escluso lesioni muscolari e pertanto le sue condizioni verranno monitorate di giorno in giorno".