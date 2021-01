Tra i tanti nomi circolati in orbita Juventus per arricchire l’organico di Pirlo della famosa quarta punta, si è fatto anche quello di Memphis Depay, forse il più suggestivo tra tutti. Stando a quanto riporta Tuttosport, la dirigenza bianconera ha inquadrato bene la situazione dell’olandese e ha gettato le condizioni per un possibile assalto. La Juve ha sondato più volte il terreno con i suoi agenti e potrebbe tornare alla carica nel caso in cui diventasse ufficiale il non rinnovo con il Lione. Infatti, Depay è in scadenza di contratto, segnali per prolungarlo non sono ancora arrivati e potrebbe diventare una ghiotta occasione a parametro zero.