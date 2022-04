Intervenuto in conferenza stampa, Massimiliano Allegri ha parlato delle condizioni di Zakaria:



DANILO - "Zakaria non stava benissimo, un fastidio al tendine. Ho preferito mettere Danilo in mezzo e Cuadrado dentro al posto di Zak. Poi è entrato e ho mescolato. La reazione è stata buona, buone cose e tiri in porta. Serve essere più precisi e meno frettolosi".