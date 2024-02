Torna a suonare il campanello d'allarme in casa Juve in virtù di quelli che sono gli infortuni dei bianconeri, con Rabiot e Mckennie che hanno accusato dei problemi non di poco conto nella sfida di ieri contro il Frosinone. Problemi che molto probabilmente li porteranno a rimanere fuori dalla lista dei convocati in vista della trasferta contro il Napoli. Gara in cui i bianconeri potrebbero presentarsi anche senza Yildiz, fermato da un fastidio muscolare. Come riportato da Sport Mediaset infatti, il giocatore, dopo essere uscito dal campo dolorante verrà sottoposto ad ulteriori esami clinici nel giro delle prossime ore, che confermeranno o meno la sua presenza per il Napoli.