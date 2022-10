Un dolore forte, all'adduttore e all'altezza del pube. Ecco, ci risiamo: la mente è subito tornata alla pubalgia che ha afflittoper buona parte della seconda parte della scorsa stagione. Ecco, ci risiamo: quanto starà fuori? Allegri, con Milik può tamponare, ma Dusan è uno di quei giocatori insostituibili nello scacchiere bianconero. Fuori con il Lecce, certamente fuori col Paris. E l'Inter? La speranza è quantomeno quella di avere novità. Ma vederlo coi nerazzurri non è affatto scontato. Anzi.1267 minuti suddivisi in 15 presenze. Ma non si poteva fare altrimenti. Dusanora spera di tornare in breve tempo al 100% e questo stop forzato può anche ricaricarlo mentalmente. Va verso il forfait con il Paris Saint Germain, resta la paura di non rivederlo domenica contro l'Inter. Nessuno vuole rischiare, non ora e col Mondiale dietro l'angolo. Giorno dopo giorno si saprà di più sulle condizioni dell'attaccante serbo.