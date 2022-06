Un problema agli addominali, che l'ha condizionato nel finale di stagione. Dusan Vlahovic continua a lavorare per recuperare; come riporta Tuttosport, dopo un trattamento effettuato a Monaco di Baviera, l'attaccante si è allenato a Belgrado fino a questo giovedì. Il 4 luglio è atteso alla Continassa, per l'inizio del ritiro precampionato dei bianconeri.