Come racconta Gazzetta, Allegri affiderà a Milik il ruolo di terminale in una squadra rimaneggiata e quasi improvvisata. L’ultima defezione potrebbe essere, debilitato dall’influenza. In panchina anche capitan Bonucci. «Serve essere compatti», ripete come un mantra Max. E forse anche per questo il tecnico livornese potrebbe rinunciare in partenza al secondo attaccante, Moise Kean.