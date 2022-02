Daniele Rugani lascia il JMedical confortando i tifosi: nulla di grave, da quanto rivela, ma serviranno ulteriori accertamenti e soprattutto resta in dubbio la partenza del centrale in direzione Vila-Real. Rugani però tira un sospiro di sollievo. Anche per lui non dovrebbe esserci alcuna lesione. Servirà tempo. E probabilmente riposo...