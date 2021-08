Stamattina nell'allenamento alla Continassa che vi abbiamo pure documentato in diretta, Cristiano Ronaldo è uscito per una botta al braccio nella partitella, Giorgio Chiellini alla partitella non ha preso nemmeno parte, mentre Alvaro Morata addirittura non ha partecipato a tutto l'allenamento, rimanendo in palestra a svolgere lavoro differenziato.

Ma non c'è nulla da temere in vista della gara contro l'Empoli di sabato sera: non ci sono preoccupazioni di sorta sulle condizioni di Ronaldo, Chiellini e Morata, che sono perfettamente arruolabili. Gli unici indisponibili ad oggi sono Arthur, Ramsey e Kaio Jorge.