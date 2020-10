Aaron Ramsey è stata una felice nota positiva di questo avvio di campionato, dimostrando quanto tenuto nascosto nella gestione Sarri. Inserimenti, giocate di fino e sostanza, il gallese si è calato alla perfezione nel ruolo di trequartista in cui Pirlo l’ha sempre schierato. Purtroppo l’ex Arsenal è tornato malconcio dalla pausa nazionali con il suo Galles, assente a Crotone ma convocato per la trasferta di Kiev. Il tecnico della Juventus ha parlato in conferenza stampa delle sue condizioni: "Sta meglio, si è allenato negli ultimi due giorni. E' stato convocato, speriamo di averlo domani a disposizione".