Come racconta il Corriere dello Sport, non preoccupa, uscito semplicemente per crampi contro la Roma e quindi, a meno di sorprese, sarà a disposizione contro i liguri. Lo stesso Allegri, dopo la Roma, ne aveva parlato così: "Adrien aveva crampi, a livello emotivo ha sofferto il fatto che sembrava dovesse andare via. Era preoccupato venisse contestato. Per le sue caratteristiche ha qualità straordinarie. Se si chiedono cose che non possono fare, allora gli si da un’altra valutazione. Ha fatto una buona partita, ha giocato bene tecnicamente".