Come Bonucci, Pellegrini, Zakaria e gli altri giocatori fuori dal progetto,Situazioni però chiaramente opposte, visto che il francese rappresenta, almeno per il prossimo anno, probabilmente la certezza numero uno della Juve che si presenta ai blocchi di partenza. Il classe 1995 è rimasto alla Continassa a causa di un problema muscolare che si porta dietro dal finale di stagioneche gli ha impedito di scendere in campo nelle due gare con la nazionale. Rabiot è tornato dalle vacanze sabato mattina, ma come testimoniato dai video pubblicati dalla Juve, in cui il centrocampista non era presente con i compagni, probabilmente ha svolto un lavoro a parte per recuperare.Inutile prendersi rischi in questa fase ed ecco che lo staff ha scelto quindi di far rimanere Rabiot alla Continassa.Un precedente che può anche far piacere ai più scaramantici visto il rendimento di Rabiot nell'ultimo anno. Un'estate fa però, il giocatore era sul mercato e in molti, fuori e dentro al club, si sarebbero augurati l'addio. Dodici mesi dopo, Rabiot ancora una volta salterà la tournée, ma questa è l'unica cosa rimasta uguale. Oltre al contratto che lo lega ancora per una stagione, proprio come un anno fa. Similitudini che a Torino sperano possano essere il preludio per un'altra annata da 11 gol e 6 assit.