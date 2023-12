Dopo la partita contro il Genoa, Massimilianoha tranquillizzato sulla situazione diin conferenza stampa, dichiarando: "Non ci sono fratture". Tuttavia, il dolore persistente al costato continua a causare fastidi, creando un parallelo con la situazione di Locatelli. Lunedì, Rabiot ha optato per un allenamento individuale in palestra anziché scendere in campo con la squadra. Le sue condizioni rimangono da monitorare attentamente giorno dopo giorno, mettendo in dubbio la sua presenza a Frosinone. L'evoluzione della sua condizione influenzerà la disponibilità del giocatore e le scelte di formazione della Juventus.