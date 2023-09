"Gli esami strumentali hanno escluso lesioni muscolari ed evidenziato un lieve sovraccarico a carico del muscolo semimembranoso della coscia destra". E così la Juve tira un grande sospiro di sollievo. Paulnon ha nulla di grave e potrà presto tornare in campo, dopo il brivido vissuto nel finale di gara contro l'Empoli. Dopo gli esami filtra ottimismo in casa Juve, con Pogba che potrebbe essere a disposizione già per la ripresa dopo la sosta. Come riporta il Corriere dello Sport, mirino puntato sulla sfida con la Lazio del 16 settembre. Bisognerà procedere con cautela e valutare giorno per giorno, intanto Pogba ha già ripreso a lavorare.