Paul Pogba nel pomeriggio di ieri era alla Continassa tornato dal veloce viaggio in Qatar per proseguire il percorso riabilitativo in vista del rientro. Oggi la squadra sarà impegnata in una doppia seduta e il Polpo - che Allegri ha raccontato essere ancora fuori gruppo - potrebbe cominciare a correre per fare un passo in più nel recupero, ma soprattutto per valutare le condizioni del ginocchio operato. Se non subentrano controindicazioni o fastidi vari verranno aumentati progressivamente i metri di corsa e i carichi di lavoro.

Così, come spiega Tuttosport, "una previsione rosea potrebbe portare Pogba a lavorare parzialmente con i compagni prima di Capodanno per poi aggregarsi del tutto con la squadra nella prima settimana di gennaio. Non lo si vedrà sicuramente in campo in casa della Cremonese, il 4, e neppure all’Allianz Stadium contro l’Udinese, il 7, ma non è un azzardo pensare alla convocazione per la trasferta di Napoli, il 13 gennaio". Ciò non significa che Allegri lo manderà subito in campo. La cautela è d’obbligo, ma il Polpo sembra essere il più ottimista, pronto a tornare.