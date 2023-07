La Juventus si è allenata nella notte. Prima seduta, al posto dell'amichevole contro il Barcellona, in terra americana, prima di proseguire la tournée negli Stati Uniti. Ma nella sessione odierna c'è stata qualche assenza, tra cui quella di Paul Pogba. Come sottolinea Gianluca Di Marzio, non si sa quale sia la data del suo ritorno in campo e non sarà al 100% per la prima di campionato contro l’Udinese. Queste le sue condizioni, con la Juve che cerca alternative per l'immediato e garanzie per il futuro.