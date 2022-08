Nella giornata di ieri la Juve ha dovuto rinunciare anche a Luca Pellegrini, costretto ad abbandonare il terreno di gioco ancor prima del fischio di inizio dell'amichevole contro l'Atletico Madrid. Per lui un fastidio muscolare che non sembra però preoccupare in vista della prima giornata di campionato contro il Sassuolo. L'ex terzino di Roma e Cagliari infatti, con ogni probabilità risulterà nella lista dei convocati di Massimiliano Allegri.