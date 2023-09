è stato oggetto di una lieve distorsione alla caviglia, ma è incoraggiante notare che oggi è stato in grado di partecipare al lavoro di squadra. Questo suggerisce che non dovrebbero esserci problemi per la sua disponibilità nella prossima partita tra Sassuolo e Juventus.La sua rapida ripresa e il suo coinvolgimento nelle attività di gruppo fanno ben sperare per la sua presenza in campo durante l'importante sfida tra Sassuolo e Juventus. La squadra e i tifosi possono tirare un sospiro di sollievo sapendo che Nicolussi Caviglia sta facendo progressi positivi nel suo recupero e che, al momento, sembra probabile che possa contribuire al successo della squadra nel prossimo incontro.