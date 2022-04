Poteva essere la sua occasione, così non sarà, almeno dal primo minuto. Fabio Miretti non si è allenato con il gruppo, negli ultimi due giorni, per rientrare nei ranghi oggi, a causa di un problema fisico. Per lui, quindi, salta l'ipotesi del debutto da titolare con la maglia della prima squadra, contro il Bologna. Secondo Repubblica, potrebbero essere altri due gli Under 23 convocati per la sfida contro gli emiliani. Si tratta di De Winter e Soulé.