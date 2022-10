Come racconta La Gazzetta dello Sport, Areksi accomoderà in panchina: l'aveva certificato anche Massimiliano Allegri in conferenza stampa. L'attaccante ha accusato un fastidio all'adduttore, ha già svolto gli esami di rito che hanno escluso guai più seri. Ma nessuno vuole forzare, anche alla luce di quanto accaduto con Di Maria e Locatelli.Sì, perché si tratta di uno stop di poco conto, e Milik si accomoderà dunque in panchina: è solo un risentimento, un indurimento che deve sciogliersi, magari con un po' di riposo. "Spero di non doverlo utilizzare", ha raccontato Allegri in conferenza. La speranza è che i compagni di Arek facciano di tutto per garantirgli il riposo necessario. "Visti i tempi e le assenze, è meglio non rischiare": Arek punta San Siro, il Milan. Di Maria sarà ancora out...