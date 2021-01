Nel corso della conferenza stampa alla viglia della sfida contro l’Inter, il tecnico della Juventus Andrea Pirlo ha parlato delle condizioni di McKennie: “Oggi si è allenato con noi per la rifinitura, ha recuperato ma non è al cento per cento. È un fastidio che può tornare, averlo a disposizione è una bella cosa per noi. Domani vediamo come starà, se partirà dall’inizio oppure metterlo a partita in corso”.