Come sta Weston? Come racconta Tuttosport, crescono le quotazioni di trovare, lunedì nella lista dei convocati per l’esordio in campionato contro il Sassuolo, il nome di Weston. Il recupero del texano sta procedendo spedito tant’è che il giocatore, dopo alcuni allenamenti parzialmente in gruppo, adesso partecipa anche alle partitelle, incurante quindi dei contrasti o dei contatti di gioco che potrebbero pregiudicare la tenuta della sua spalla. Ciò che significa che sta molto meglio, appena quattordici giorni dopo l’infortunio.