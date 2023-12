Quella di ieri è stata una giornata positiva per la Juve in qualità del risultato, un pò meno per quel che riguarda la condizione fisica di alcuni calciatori bianconeri. Oltre ad Alex Sandro infatti, anche Manuel Locatelli ha lasciato il campo per infortunio, a causa di un contrasto di gioco avvenuto con Barrenechea. Le sue condizioni verranno monitorate nelle prossime ore, ma al momento, è in dubbio la sua sfida per la gara contro la Juve.