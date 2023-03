Come racconta Gazzetta, dopo Chiesa la Juventus spera di tirare un sospiro di sollievo anche per Filip. L’ala serba, intoccabile tanto per il c.t. Dragan Stojkovic quanto per Massimiliano Allegri, ha lasciato in anticipo la nazionale a causa di un problema fisico. «Filip ha una infiammazione al tendine d’Achille», ha spiegato Stojkovic nei giorni scorsi. Dai primi riscontri, filtra un cauto ottimismo. La sicurezza, in un senso o nell’altro, si avrà però soltanto nel giro di 24-48 ore.