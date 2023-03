Allarme Filip. Come racconta Gazzetta, l’esterno mancino ha abbandonato il ritiro della Serbia, che oggi è impegnata in casa del Montenegro per le qualificazioni a Euro 2024, come annunciato ieri dal c.t. Dragan Stojkovic. All’origine del forfait, un’infiammazione al tendine d’achille, maturata dopo la vittoria contro la Lituania in cui il giocatore della Juventus aveva servito anche l’assist per il primo gol di Dusan Tadic.